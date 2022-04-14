Tokenomik Solana Ecosystem Index (SOLI)

Lihat cerapan utama tentang Solana Ecosystem Index (SOLI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Solana Ecosystem Index (SOLI) Maklumat

Amun.com introduces SOLI. A cryptocurrency index of the Solana ecosystem. It delivers easy, low-cost, diversified exposure to top Solana-native projects. By using Marinade staked SOL (mSOL), the index also captures Solana’s 6% staking yield. SOLI rebalances monthly to catch trends in the ecosystem. All without touching your wallet!

This Solana index is built for users that want exposure to the top Solana projects, but don’t have time to research and rebalance with the fast moving crypto trends. Learn more at https://tokens.amun.com/token/SOLI

Laman Web Rasmi:
https://amun.com/

Solana Ecosystem Index (SOLI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Solana Ecosystem Index (SOLI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 856.01K
Jumlah Bekalan:
$ 124.89K
Bekalan Edaran:
$ 124.89K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 856.01K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 15.31
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.03897228
Harga Semasa:
$ 6.85
Tokenomik Solana Ecosystem Index (SOLI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Solana Ecosystem Index (SOLI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SOLI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SOLI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SOLI, terokai SOLI harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.