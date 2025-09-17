Solana ID (SOLID) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00425706 $ 0.00425706 $ 0.00425706 24J Rendah $ 0.00462818 $ 0.00462818 $ 0.00462818 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00425706$ 0.00425706 $ 0.00425706 24J Tinggi $ 0.00462818$ 0.00462818 $ 0.00462818 Sepanjang Masa $ 0.01632385$ 0.01632385 $ 0.01632385 Harga Terendah $ 0.0016976$ 0.0016976 $ 0.0016976 Perubahan Harga (1J) +0.08% Perubahan Harga (1D) +2.85% Perubahan Harga (7D) +12.83% Perubahan Harga (7D) +12.83%

Solana ID (SOLID) harga masa nyata ialah $0.00438362. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOLID didagangkan antara $ 0.00425706 rendah dan $ 0.00462818 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOLID sepanjang masa ialah $ 0.01632385, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0016976.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOLID telah berubah sebanyak +0.08% sejak sejam yang lalu, +2.85% dalam 24 jam dan +12.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solana ID (SOLID) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Bekalan Peredaran 416.73M 416.73M 416.73M Jumlah Bekalan 999,992,016.4141922 999,992,016.4141922 999,992,016.4141922

Had Pasaran semasa Solana ID ialah $ 1.82M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLID ialah 416.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999992016.4141922. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.37M.