Solana Mascot (LUMIO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00270052$ 0.00270052 $ 0.00270052 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +4.85% Perubahan Harga (7D) +4.85%

Solana Mascot (LUMIO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LUMIO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LUMIO sepanjang masa ialah $ 0.00270052, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LUMIO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +4.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solana Mascot (LUMIO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 38.50K$ 38.50K $ 38.50K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 38.50K$ 38.50K $ 38.50K Bekalan Peredaran 999.75M 999.75M 999.75M Jumlah Bekalan 999,745,520.570864 999,745,520.570864 999,745,520.570864

Had Pasaran semasa Solana Mascot ialah $ 38.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LUMIO ialah 999.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999745520.570864. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 38.50K.