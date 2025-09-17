Lagi Mengenai SMG

Solana Money Glitch Logo

Solana Money Glitch Harga (SMG)

Tidak tersenarai

1 SMG ke USD Harga Langsung:

--
----
-0.70%1D
USD
Solana Money Glitch (SMG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:07:14 (UTC+8)

Solana Money Glitch (SMG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.005737
$ 0.005737$ 0.005737

$ 0
$ 0$ 0

+0.87%

-0.77%

+2.06%

+2.06%

Solana Money Glitch (SMG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SMG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SMG sepanjang masa ialah $ 0.005737, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SMG telah berubah sebanyak +0.87% sejak sejam yang lalu, -0.77% dalam 24 jam dan +2.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solana Money Glitch (SMG) Maklumat Pasaran

$ 14.95K
$ 14.95K$ 14.95K

--
----

$ 14.95K
$ 14.95K$ 14.95K

775.90M
775.90M 775.90M

775,898,607.093614
775,898,607.093614 775,898,607.093614

Had Pasaran semasa Solana Money Glitch ialah $ 14.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SMG ialah 775.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 775898607.093614. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.95K.

Solana Money Glitch (SMG) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Solana Money Glitch kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Solana Money Glitch kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Solana Money Glitch kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Solana Money Glitch kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.77%
30 Hari$ 0+31.26%
60 Hari$ 0+13.69%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Solana Money Glitch (SMG)

Solana Money Glitch (SMG) is a deflationary reward token built on the Solana blockchain, designed to provide passive income to its holders through a unique reward mechanism. Every 5 minutes, SMG holders automatically receive Solana rewards directly into their wallets, simply for holding the token. This is enabled by a 5% transaction tax, split into two parts: one portion is redistributed to holders as Solana rewards, and the other is used to burn tokens, reducing the total supply over time. SMG launched with a fair distribution model: 100% of the token supply was added to liquidity at launch, with no team tokens, no pre-sale, and no wallet limits, ensuring equal access for all participants. Built on Solana, it benefits from fast, low-cost transactions. SMG aims to offer a straightforward tokenomics model that rewards holding and supports the Solana ecosystem. Its passive rewards and deflationary design make it an appealing option in Solana’s DeFi space.

Solana Money Glitch (SMG) Sumber

Laman Web Rasmi

Solana Money Glitch Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Solana Money Glitch (SMG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Solana Money Glitch (SMG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Solana Money Glitch.

Semak Solana Money Glitch ramalan harga sekarang!

SMG kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Solana Money Glitch (SMG)

Memahami tokenomik Solana Money Glitch (SMG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SMG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Solana Money Glitch (SMG)

Berapakah nilai Solana Money Glitch (SMG) hari ini?
Harga langsung SMG dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SMG ke USD?
Harga semasa SMG ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Solana Money Glitch?
Had pasaran untuk SMG ialah $ 14.95K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SMG?
Bekalan edaran SMG ialah 775.90M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SMG?
SMG mencapai harga ATH sebanyak 0.005737 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SMG?
SMG melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan SMG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SMGialah -- USD.
Adakah SMG akan naik lebih tinggi tahun ini?
SMG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SMGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.