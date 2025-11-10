Solana Social Explorer Harga Hari Ini

Harga langsung Solana Social Explorer (SSE) hari ini ialah --, dengan 2.52% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SSE kepada USD penukaran adalah -- setiap SSE.

Solana Social Explorer kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 442,219, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M SSE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SSE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0339632, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SSE dipindahkan -0.05% dalam sejam terakhir dan -13.44% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Solana Social Explorer (SSE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 442.22K$ 442.22K $ 442.22K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 442.22K$ 442.22K $ 442.22K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,997,589.62 999,997,589.62 999,997,589.62

Had Pasaran semasa Solana Social Explorer ialah $ 442.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SSE ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999997589.62. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 442.22K.