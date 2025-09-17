Solana Spaces (STORE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0039126$ 0.0039126 $ 0.0039126 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.45% Perubahan Harga (1D) +8.71% Perubahan Harga (7D) -16.51% Perubahan Harga (7D) -16.51%

Solana Spaces (STORE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, STORE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STORE sepanjang masa ialah $ 0.0039126, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, STORE telah berubah sebanyak -0.45% sejak sejam yang lalu, +8.71% dalam 24 jam dan -16.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solana Spaces (STORE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 650.02K$ 650.02K $ 650.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 650.02K$ 650.02K $ 650.02K Bekalan Peredaran 972.54M 972.54M 972.54M Jumlah Bekalan 972,538,503.337958 972,538,503.337958 972,538,503.337958

Had Pasaran semasa Solana Spaces ialah $ 650.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STORE ialah 972.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 972538503.337958. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 650.02K.