Solana Stock Index Harga Hari Ini

Harga langsung Solana Stock Index (SSX) hari ini ialah $ 0.00104469, dengan 4.44% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SSX kepada USD penukaran adalah $ 0.00104469 setiap SSX.

Solana Stock Index kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,024,133, dengan bekalan edaran sebanyak 982.10M SSX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SSX didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0.00121565 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00575945, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SSX dipindahkan +3.28% dalam sejam terakhir dan +5.24% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Solana Stock Index (SSX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Bekalan Peredaran 982.10M 982.10M 982.10M Jumlah Bekalan 982,098,575.177633 982,098,575.177633 982,098,575.177633

Had Pasaran semasa Solana Stock Index ialah $ 1.02M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SSX ialah 982.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 982098575.177633. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.02M.