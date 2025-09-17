SolanaHub staked SOL (HUBSOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 261.8 $ 261.8 $ 261.8 24J Rendah $ 271.95 $ 271.95 $ 271.95 24J Tinggi 24J Rendah $ 261.8$ 261.8 $ 261.8 24J Tinggi $ 271.95$ 271.95 $ 271.95 Sepanjang Masa $ 312.07$ 312.07 $ 312.07 Harga Terendah $ 106.11$ 106.11 $ 106.11 Perubahan Harga (1J) -0.24% Perubahan Harga (1D) +0.92% Perubahan Harga (7D) +9.68% Perubahan Harga (7D) +9.68%

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) harga masa nyata ialah $266.78. Sepanjang 24 jam yang lalu, HUBSOL didagangkan antara $ 261.8 rendah dan $ 271.95 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HUBSOL sepanjang masa ialah $ 312.07, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 106.11.

Dari segi prestasi jangka pendek, HUBSOL telah berubah sebanyak -0.24% sejak sejam yang lalu, +0.92% dalam 24 jam dan +9.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M Bekalan Peredaran 13.07K 13.07K 13.07K Jumlah Bekalan 13,067.449125889 13,067.449125889 13,067.449125889

Had Pasaran semasa SolanaHub staked SOL ialah $ 3.49M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HUBSOL ialah 13.07K, dengan jumlah bekalan sebanyak 13067.449125889. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.49M.