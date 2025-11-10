SOLANIANS Harga Hari Ini

Harga langsung SOLANIANS (SOLANIANS) hari ini ialah --, dengan 11.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SOLANIANS kepada USD penukaran adalah -- setiap SOLANIANS.

SOLANIANS kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 19,142.62, dengan bekalan edaran sebanyak 996.80M SOLANIANS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SOLANIANS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SOLANIANS dipindahkan -1.26% dalam sejam terakhir dan +3.41% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

SOLANIANS (SOLANIANS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.14K$ 19.14K $ 19.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.14K$ 19.14K $ 19.14K Bekalan Peredaran 996.80M 996.80M 996.80M Jumlah Bekalan 996,799,310.097432 996,799,310.097432 996,799,310.097432

Had Pasaran semasa SOLANIANS ialah $ 19.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLANIANS ialah 996.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 996799310.097432. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.14K.