Tokenomik SOLANIANS (SOLANIANS)
SOLANIANS (SOLANIANS) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SOLANIANS (SOLANIANS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
SOLANIANS (SOLANIANS) Maklumat
introducing $SOLANIANS– The Meme Coin Uniting the Solana Community! Built by believers in the Solana Ecosystem, we’re more than just a meme coin. We’re pioneers shaping the future of decentralized entertainment. Join us as we innovate, inspire, and empower the Solana community to redefine what’s possible in the crypto space. Together, we’re creating a movement that’s fun, impactful, and forward-thinking. #DecentralizedFuture
Tokenomik SOLANIANS (SOLANIANS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik SOLANIANS (SOLANIANS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SOLANIANS yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SOLANIANS yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik SOLANIANS, terokai SOLANIANS harga langsung token!
SOLANIANS Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju SOLANIANS? Halaman ramalan harga SOLANIANS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
PANAS
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Volum TERATAS
Mata wang kripto dengan volum dagangan tertinggi
Baru Ditambah
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak
Pemeroleh keuntungan teratas kripto 24 J yang setiap pedagang harus berikan perhatian