Tokenomik SOLANIANS (SOLANIANS)

Tokenomik SOLANIANS (SOLANIANS)

Lihat cerapan utama tentang SOLANIANS (SOLANIANS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 21:04:57 (UTC+8)
USD

SOLANIANS (SOLANIANS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SOLANIANS (SOLANIANS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 19.30K
$ 19.30K$ 19.30K
Jumlah Bekalan:
$ 996.80M
$ 996.80M$ 996.80M
Bekalan Edaran:
$ 996.80M
$ 996.80M$ 996.80M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 19.30K
$ 19.30K$ 19.30K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

SOLANIANS (SOLANIANS) Maklumat

introducing $SOLANIANS– The Meme Coin Uniting the Solana Community! Built by believers in the Solana Ecosystem, we’re more than just a meme coin. We’re pioneers shaping the future of decentralized entertainment. Join us as we innovate, inspire, and empower the Solana community to redefine what’s possible in the crypto space. Together, we’re creating a movement that’s fun, impactful, and forward-thinking. #DecentralizedFuture

Laman Web Rasmi:
https://solanians.online/

Tokenomik SOLANIANS (SOLANIANS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SOLANIANS (SOLANIANS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SOLANIANS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SOLANIANS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SOLANIANS, terokai SOLANIANS harga langsung token!

SOLANIANS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SOLANIANS? Halaman ramalan harga SOLANIANS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi