SolARBa (SOLARBA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4.37 $ 4.37 $ 4.37 24J Rendah $ 4.58 $ 4.58 $ 4.58 24J Tinggi 24J Rendah $ 4.37$ 4.37 $ 4.37 24J Tinggi $ 4.58$ 4.58 $ 4.58 Sepanjang Masa $ 4.81$ 4.81 $ 4.81 Harga Terendah $ 0.685554$ 0.685554 $ 0.685554 Perubahan Harga (1J) +0.02% Perubahan Harga (1D) -1.22% Perubahan Harga (7D) +1.72% Perubahan Harga (7D) +1.72%

SolARBa (SOLARBA) harga masa nyata ialah $4.4. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOLARBA didagangkan antara $ 4.37 rendah dan $ 4.58 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOLARBA sepanjang masa ialah $ 4.81, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.685554.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOLARBA telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, -1.22% dalam 24 jam dan +1.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SolARBa (SOLARBA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Bekalan Peredaran 263.68K 263.68K 263.68K Jumlah Bekalan 263,675.150861 263,675.150861 263,675.150861

Had Pasaran semasa SolARBa ialah $ 1.16M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLARBA ialah 263.68K, dengan jumlah bekalan sebanyak 263675.150861. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.16M.