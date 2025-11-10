Solarbeam Harga Hari Ini

Harga langsung Solarbeam (SOLAR) hari ini ialah $ 0.00132601, dengan 0.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SOLAR kepada USD penukaran adalah $ 0.00132601 setiap SOLAR.

Solarbeam kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 50,230, dengan bekalan edaran sebanyak 37.88M SOLAR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SOLAR didagangkan antara $ 0.00127294 (rendah) dan $ 0.001347 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 23.93, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00098894.

Dalam prestasi jangka pendek, SOLAR dipindahkan -0.15% dalam sejam terakhir dan +11.75% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Solarbeam (SOLAR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 50.23K$ 50.23K $ 50.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 50.23K$ 50.23K $ 50.23K Bekalan Peredaran 37.88M 37.88M 37.88M Jumlah Bekalan 37,881,765.89116573 37,881,765.89116573 37,881,765.89116573

Had Pasaran semasa Solarbeam ialah $ 50.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLAR ialah 37.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 37881765.89116573. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 50.23K.