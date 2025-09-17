Apakah itu Solarcoin (SLR)

Solarcoin is a Scrypt based alternative digital currency and its innovation comes from the secondary proof of work reward: the Solar Proof of Work. Green solar energy producers are entitled to receive one SLR for every MWh electricity generated. In order to claim a Solar Proof of Work reward, solar plant owners must submit 3rd party verified energy generation certificates such as a Solar Renewable Energy Certificate (SREC) or equivalent country specific documentation. All Solar Proof Of Work rewards will be stored as transactions in the blockchain. The supply of SLR comprises of the following: - The Mining Pool: 105 million Solarcoins (0.1%) to be publicly mined over the next 40 years. All publicly mined Solarcoins represent historically generated and unclaimed solar electricity. - The Generator Pool: 97.5 billion SolarCoins (99.4%) are currently stored in the OCA non-circulating generation pool account. These will be exchanged for Solar Proof of Work claims of solar electricity generation submitted over the next 40 years at the rate of 1 SLR per MWh of solar energy. - The Genesis Pool: 500 million Solarcoins (0.5%) are stored in the genesis pool account for environmental charities, early volunteers, advisers, builders and maintainers of SolarCoin infrastructure. Genesis pool circulation is capped so that it will never represent more than 5% of total Solarcoin in circulation.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Solarcoin (SLR) Sumber Laman Web Rasmi

Solarcoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Solarcoin (SLR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Solarcoin (SLR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Solarcoin.

Semak Solarcoin ramalan harga sekarang!

SLR kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Solarcoin (SLR)

Memahami tokenomik Solarcoin (SLR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SLR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Solarcoin (SLR) Berapakah nilai Solarcoin (SLR) hari ini? Harga langsung SLR dalam USD ialah 0.04769066 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SLR ke USD? $ 0.04769066 . Lihat Harga semasa SLR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Solarcoin? Had pasaran untuk SLR ialah $ 3.11M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SLR? Bekalan edaran SLR ialah 64.81M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SLR? SLR mencapai harga ATH sebanyak 2.88 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SLR? SLR melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan SLR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SLRialah -- USD . Adakah SLR akan naik lebih tinggi tahun ini? SLR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SLRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Solarcoin (SLR) Kemas Kini Industri Penting