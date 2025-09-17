Lagi Mengenai SLR

Solarcoin Logo

Solarcoin Harga (SLR)

Tidak tersenarai

1 SLR ke USD Harga Langsung:

-0.50%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Solarcoin (SLR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:50:13 (UTC+8)

Solarcoin (SLR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-0.31%

-0.56%

+7.02%

+7.02%

Solarcoin (SLR) harga masa nyata ialah $0.04769066. Sepanjang 24 jam yang lalu, SLR didagangkan antara $ 0.04737623 rendah dan $ 0.04820824 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SLR sepanjang masa ialah $ 2.88, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SLR telah berubah sebanyak -0.31% sejak sejam yang lalu, -0.56% dalam 24 jam dan +7.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solarcoin (SLR) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Solarcoin ialah $ 3.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SLR ialah 64.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 98100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.71B.

Solarcoin (SLR) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Solarcoin kepada USD adalah $ -0.00026926886323157.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Solarcoin kepada USD adalah $ +0.0185600889.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Solarcoin kepada USD adalah $ +0.0397418001.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Solarcoin kepada USD adalah $ +0.027370998746469318.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00026926886323157-0.56%
30 Hari$ +0.0185600889+38.92%
60 Hari$ +0.0397418001+83.33%
90 Hari$ +0.027370998746469318+134.70%

Apakah itu Solarcoin (SLR)

Solarcoin is a Scrypt based alternative digital currency and its innovation comes from the secondary proof of work reward: the Solar Proof of Work. Green solar energy producers are entitled to receive one SLR for every MWh electricity generated. In order to claim a Solar Proof of Work reward, solar plant owners must submit 3rd party verified energy generation certificates such as a Solar Renewable Energy Certificate (SREC) or equivalent country specific documentation. All Solar Proof Of Work rewards will be stored as transactions in the blockchain. The supply of SLR comprises of the following: - The Mining Pool: 105 million Solarcoins (0.1%) to be publicly mined over the next 40 years. All publicly mined Solarcoins represent historically generated and unclaimed solar electricity. - The Generator Pool: 97.5 billion SolarCoins (99.4%) are currently stored in the OCA non-circulating generation pool account. These will be exchanged for Solar Proof of Work claims of solar electricity generation submitted over the next 40 years at the rate of 1 SLR per MWh of solar energy. - The Genesis Pool: 500 million Solarcoins (0.5%) are stored in the genesis pool account for environmental charities, early volunteers, advisers, builders and maintainers of SolarCoin infrastructure. Genesis pool circulation is capped so that it will never represent more than 5% of total Solarcoin in circulation.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Solarcoin (SLR) Sumber

Laman Web Rasmi

Solarcoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Solarcoin (SLR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Solarcoin (SLR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Solarcoin.

Semak Solarcoin ramalan harga sekarang!

SLR kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Solarcoin (SLR)

Memahami tokenomik Solarcoin (SLR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SLR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Solarcoin (SLR)

Berapakah nilai Solarcoin (SLR) hari ini?
Harga langsung SLR dalam USD ialah 0.04769066 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SLR ke USD?
Harga semasa SLR ke USD ialah $ 0.04769066. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Solarcoin?
Had pasaran untuk SLR ialah $ 3.11M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SLR?
Bekalan edaran SLR ialah 64.81M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SLR?
SLR mencapai harga ATH sebanyak 2.88 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SLR?
SLR melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan SLR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SLRialah -- USD.
Adakah SLR akan naik lebih tinggi tahun ini?
SLR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SLRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.