Solaris AI (SOLARIS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01863852$ 0.01863852 $ 0.01863852 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.07% Perubahan Harga (1D) -13.09% Perubahan Harga (7D) -31.18% Perubahan Harga (7D) -31.18%

Solaris AI (SOLARIS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOLARIS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOLARIS sepanjang masa ialah $ 0.01863852, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOLARIS telah berubah sebanyak +0.07% sejak sejam yang lalu, -13.09% dalam 24 jam dan -31.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solaris AI (SOLARIS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 398.14K$ 398.14K $ 398.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 398.14K$ 398.14K $ 398.14K Bekalan Peredaran 999.96M 999.96M 999.96M Jumlah Bekalan 999,958,131.918526 999,958,131.918526 999,958,131.918526

Had Pasaran semasa Solaris AI ialah $ 398.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLARIS ialah 999.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999958131.918526. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 398.14K.