Apakah itu Solayer Staked SOL (SSOL)

Solayer is the dominant restaking marketplace on Solana.. We aim to empower on-chain decentralized applications (dApps) with improved network bandwidth while securing the L1 at the same time. Our goal is to provide dApps on Solana with a greater likelihood of securing block space and prioritizing transaction inclusion. sSOL is the universal liquidity layer for delegates [dApps] and LRTs on Solayer. Every unit of SOL can be perceived as a unit of blockspace lent towards dApps, securing network bandwidth and TPS. The stake delegated towards dApps, which derives an AVS SPL token, is built on top of sSOL-SOL liquidity. Similarly, LRTs are built on top of sSOL liquidity interface to generate vault strategies. There are various ways of utilizing sSOL and earning maximum yield as an sSOL holder. You can delegate to dApps to bootstrap network bandwidth or participate in DeFi strategies to earn additional APY, starting with our launch partners. There are various ways of utilizing sSOL and earning maximum yield as an sSOL Holder. You can delegate to dApps to bootstrap network bandwidth or participate in DeFi strategies to earn additional APY, starting with our launch partners. Now we will go through a couple of examples on how you can put your sSOL to work in AMMs, lending protocols, perpetual exchanges, and more. ​ Liquidity Vaults on Kamino Kamino’s liquidity vaults are an automated liquidity solution that allows users to earn yield on their crypto assets by providing liquidity to concentrated liquidity market makers (CLMMs). A vault deploys liquidity into an underlying DEX pool, consisting of 2 tokens. When you deposit into a vault, you earn fees from trading volume. In other words, if you deposit into a pool with sSOL and SOL, any token swaps that utilize that pool will incur a small cost to the swapper. As a Kamino depositor, you earn from that swap fee. Vault Capital Deposit Example Situation: You have 100 sSOL worth $10,000 USD. You want to earn yield on your assets without active management. Use Case: Deposit your sSOL into a Kamino vault. Your sSOL will provide liquidity to a DEX, earning fees from trading volume. Kamino automates rebalancing and compounding, maximizing your yield. Benefit: Earn yield passively while maintaining exposure to sSOL. ​ Liquidity Provision on Orca Orca utilizes a Concentrated Liquidity Automated Market Maker (CLAMM) to enhance capital efficiency and yield for liquidity providers. By providing liquidity to Orca’s pools, users can earn yield on their crypto assets through trading fees. When you provide liquidity to an Orca pool, such as the sSOL-SOL pair, you earn fees from each token swap within that pool. This means if you deposit sSOL and SOL into the pool, any trades that occur between these tokens will generate fees, which are distributed to you as a liquidity provider. Orca automates this process, ensuring optimal capital efficiency and low slippage. LP Example Situation: You have 100 sSOL worth $10,000 USD. You want to earn yield on your assets without active management. Use Case: Deposit your sSOL and an equivalent amount of SOL into an Orca CLAMM pool. Your sSOL and SOL will provide liquidity to the DEX, earning fees from trading volume. Orca’s advanced CLAMM technology will ensure that your assets are utilized efficiently, maximizing your returns. Benefit: Earn yield passively from trading fees while maintaining exposure to both sSOL and SOL.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Solayer Staked SOL (SSOL) Berapakah nilai Solayer Staked SOL (SSOL) hari ini? Harga langsung SSOL dalam USD ialah 261.76 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SSOL ke USD? $ 261.76 . Lihat Harga semasa SSOL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Solayer Staked SOL? Had pasaran untuk SSOL ialah $ 95.02M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SSOL? Bekalan edaran SSOL ialah 363.02K USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SSOL? SSOL mencapai harga ATH sebanyak 304.31 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SSOL? SSOL melihat harga ATL sebanyak 103.46 USD . Berapakah jumlah dagangan SSOL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SSOLialah -- USD . Adakah SSOL akan naik lebih tinggi tahun ini? SSOL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SSOLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

