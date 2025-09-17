Solayer USD (SUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 24J Rendah $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 24J Tinggi $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Sepanjang Masa $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Harga Terendah $ 0.999698$ 0.999698 $ 0.999698 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -0.07% Perubahan Harga (7D) -0.05% Perubahan Harga (7D) -0.05%

Solayer USD (SUSD) harga masa nyata ialah $1.11. Sepanjang 24 jam yang lalu, SUSD didagangkan antara $ 1.11 rendah dan $ 1.11 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SUSD sepanjang masa ialah $ 1.16, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.999698.

Dari segi prestasi jangka pendek, SUSD telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.07% dalam 24 jam dan -0.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solayer USD (SUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.19M$ 8.19M $ 8.19M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.19M$ 8.19M $ 8.19M Bekalan Peredaran 7.37M 7.37M 7.37M Jumlah Bekalan 7,370,020.937264 7,370,020.937264 7,370,020.937264

Had Pasaran semasa Solayer USD ialah $ 8.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUSD ialah 7.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 7370020.937264. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.19M.