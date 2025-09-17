Solberg (SLB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0089781 $ 0.0089781 $ 0.0089781 24J Rendah $ 0.00912738 $ 0.00912738 $ 0.00912738 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0089781$ 0.0089781 $ 0.0089781 24J Tinggi $ 0.00912738$ 0.00912738 $ 0.00912738 Sepanjang Masa $ 0.106245$ 0.106245 $ 0.106245 Harga Terendah $ 0.00812979$ 0.00812979 $ 0.00812979 Perubahan Harga (1J) +0.04% Perubahan Harga (1D) +0.70% Perubahan Harga (7D) +1.57% Perubahan Harga (7D) +1.57%

Solberg (SLB) harga masa nyata ialah $0.00907433. Sepanjang 24 jam yang lalu, SLB didagangkan antara $ 0.0089781 rendah dan $ 0.00912738 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SLB sepanjang masa ialah $ 0.106245, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00812979.

Dari segi prestasi jangka pendek, SLB telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, +0.70% dalam 24 jam dan +1.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solberg (SLB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 84.95K$ 84.95K $ 84.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 907.43K$ 907.43K $ 907.43K Bekalan Peredaran 9.36M 9.36M 9.36M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Solberg ialah $ 84.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SLB ialah 9.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 907.43K.