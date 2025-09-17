SolBox (SOLBOX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00010553 $ 0.00010553 $ 0.00010553 24J Rendah $ 0.00029737 $ 0.00029737 $ 0.00029737 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00010553$ 0.00010553 $ 0.00010553 24J Tinggi $ 0.00029737$ 0.00029737 $ 0.00029737 Sepanjang Masa $ 0.00272572$ 0.00272572 $ 0.00272572 Harga Terendah $ 0.00010553$ 0.00010553 $ 0.00010553 Perubahan Harga (1J) -1.92% Perubahan Harga (1D) -32.47% Perubahan Harga (7D) -66.46% Perubahan Harga (7D) -66.46%

SolBox (SOLBOX) harga masa nyata ialah $0.00018033. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOLBOX didagangkan antara $ 0.00010553 rendah dan $ 0.00029737 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOLBOX sepanjang masa ialah $ 0.00272572, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00010553.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOLBOX telah berubah sebanyak -1.92% sejak sejam yang lalu, -32.47% dalam 24 jam dan -66.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SolBox (SOLBOX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 180.33K$ 180.33K $ 180.33K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 180.33K$ 180.33K $ 180.33K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa SolBox ialah $ 180.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLBOX ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 180.33K.