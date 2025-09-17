SolChicks (CHICKS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.506873$ 0.506873 $ 0.506873 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.46% Perubahan Harga (1D) +0.14% Perubahan Harga (7D) -1.14% Perubahan Harga (7D) -1.14%

SolChicks (CHICKS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHICKS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHICKS sepanjang masa ialah $ 0.506873, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHICKS telah berubah sebanyak -0.46% sejak sejam yang lalu, +0.14% dalam 24 jam dan -1.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SolChicks (CHICKS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 71.55K$ 71.55K $ 71.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 347.48K$ 347.48K $ 347.48K Bekalan Peredaran 2.06B 2.06B 2.06B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa SolChicks ialah $ 71.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHICKS ialah 2.06B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 347.48K.