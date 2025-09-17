Solcial (SLCL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.57$ 1.57 $ 1.57 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.01% Perubahan Harga (7D) -6.92% Perubahan Harga (7D) -6.92%

Solcial (SLCL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SLCL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SLCL sepanjang masa ialah $ 1.57, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SLCL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan -6.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solcial (SLCL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 174.72K$ 174.72K $ 174.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 174.78K$ 174.78K $ 174.78K Bekalan Peredaran 999.67M 999.67M 999.67M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Solcial ialah $ 174.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SLCL ialah 999.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 174.78K.