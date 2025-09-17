SolDoge (SDOGE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00274738$ 0.00274738 $ 0.00274738 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) +2.83% Perubahan Harga (7D) +4.14% Perubahan Harga (7D) +4.14%

SolDoge (SDOGE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SDOGE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SDOGE sepanjang masa ialah $ 0.00274738, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SDOGE telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, +2.83% dalam 24 jam dan +4.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SolDoge (SDOGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 101.10K$ 101.10K $ 101.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 101.10K$ 101.10K $ 101.10K Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa SolDoge ialah $ 101.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SDOGE ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 101.10K.