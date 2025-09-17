SOLENG (SOLENG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00928559$ 0.00928559 $ 0.00928559 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.30% Perubahan Harga (1D) -1.97% Perubahan Harga (7D) +2.66% Perubahan Harga (7D) +2.66%

SOLENG (SOLENG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOLENG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOLENG sepanjang masa ialah $ 0.00928559, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOLENG telah berubah sebanyak -0.30% sejak sejam yang lalu, -1.97% dalam 24 jam dan +2.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SOLENG (SOLENG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 116.37K$ 116.37K $ 116.37K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 116.37K$ 116.37K $ 116.37K Bekalan Peredaran 999.39M 999.39M 999.39M Jumlah Bekalan 999,394,239.810033 999,394,239.810033 999,394,239.810033

Had Pasaran semasa SOLENG ialah $ 116.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLENG ialah 999.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999394239.810033. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 116.37K.