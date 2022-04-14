Tokenomik SOLENG (SOLENG)

Lihat cerapan utama tentang SOLENG (SOLENG), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
SOLENG (SOLENG) Maklumat

Soleng is a next-generation solutions engineering agent designed to transform Web3 development. By streamlining complex processes, providing actionable code feedback, and fostering collaboration, Soleng accelerates innovation in decentralized applications and Agent DeFi while ensuring scalability, reliability, and safety. Founded by Lostgirldev, an experienced developer with a strong AI and crypto background, Soleng has been in development for over a year with support from top industry experts. Initial features will focus on improving GitHub workflows and repository management, with plans for a private terminal and live tutorials in the future. The project is backed by a community-driven token launched on Pump.fun, with 75% of the supply allocated to users. Token value accrues through fees for gated access and technical services, with a deflationary burn mechanism enhancing long-term value. Soleng is set to become the leading technical agent in Web3, driving innovation with efficiency and clarity.

Laman Web Rasmi:
https://www.soleng.ai/

SOLENG (SOLENG) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SOLENG (SOLENG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 113.92K
Jumlah Bekalan:
$ 999.39M
Bekalan Edaran:
$ 999.39M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 113.92K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00928559
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00011402
Tokenomik SOLENG (SOLENG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SOLENG (SOLENG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SOLENG yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SOLENG yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SOLENG, terokai SOLENG harga langsung token!

SOLENG Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SOLENG? Halaman ramalan harga SOLENG kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

