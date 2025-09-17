SolForge Fusion (SFG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.802643 $ 0.802643 $ 0.802643 24J Rendah $ 0.883601 $ 0.883601 $ 0.883601 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.802643$ 0.802643 $ 0.802643 24J Tinggi $ 0.883601$ 0.883601 $ 0.883601 Sepanjang Masa $ 3.45$ 3.45 $ 3.45 Harga Terendah $ 0.212965$ 0.212965 $ 0.212965 Perubahan Harga (1J) -1.65% Perubahan Harga (1D) +7.29% Perubahan Harga (7D) +23.19% Perubahan Harga (7D) +23.19%

SolForge Fusion (SFG) harga masa nyata ialah $0.867631. Sepanjang 24 jam yang lalu, SFG didagangkan antara $ 0.802643 rendah dan $ 0.883601 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SFG sepanjang masa ialah $ 3.45, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.212965.

Dari segi prestasi jangka pendek, SFG telah berubah sebanyak -1.65% sejak sejam yang lalu, +7.29% dalam 24 jam dan +23.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SolForge Fusion (SFG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.97M$ 5.97M $ 5.97M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 73.25M$ 73.25M $ 73.25M Bekalan Peredaran 6.89M 6.89M 6.89M Jumlah Bekalan 84,428,944.26533782 84,428,944.26533782 84,428,944.26533782

Had Pasaran semasa SolForge Fusion ialah $ 5.97M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SFG ialah 6.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 84428944.26533782. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 73.25M.