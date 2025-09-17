Lagi Mengenai SFG

SolForge Fusion Harga (SFG)

Tidak tersenarai

1 SFG ke USD Harga Langsung:

$0.867631
$0.867631$0.867631
+7.20%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
SolForge Fusion (SFG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:12:39 (UTC+8)

SolForge Fusion (SFG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.802643
$ 0.802643$ 0.802643
24J Rendah
$ 0.883601
$ 0.883601$ 0.883601
24J Tinggi

$ 0.802643
$ 0.802643$ 0.802643

$ 0.883601
$ 0.883601$ 0.883601

$ 3.45
$ 3.45$ 3.45

$ 0.212965
$ 0.212965$ 0.212965

-1.65%

+7.29%

+23.19%

+23.19%

SolForge Fusion (SFG) harga masa nyata ialah $0.867631. Sepanjang 24 jam yang lalu, SFG didagangkan antara $ 0.802643 rendah dan $ 0.883601 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SFG sepanjang masa ialah $ 3.45, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.212965.

Dari segi prestasi jangka pendek, SFG telah berubah sebanyak -1.65% sejak sejam yang lalu, +7.29% dalam 24 jam dan +23.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SolForge Fusion (SFG) Maklumat Pasaran

$ 5.97M
$ 5.97M$ 5.97M

--
----

$ 73.25M
$ 73.25M$ 73.25M

6.89M
6.89M 6.89M

84,428,944.26533782
84,428,944.26533782 84,428,944.26533782

Had Pasaran semasa SolForge Fusion ialah $ 5.97M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SFG ialah 6.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 84428944.26533782. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 73.25M.

SolForge Fusion (SFG) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga SolForge Fusion kepada USD adalah $ +0.058944.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga SolForge Fusion kepada USD adalah $ +0.1403643020.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga SolForge Fusion kepada USD adalah $ +0.3601830407.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga SolForge Fusion kepada USD adalah $ +0.2254562664916061.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.058944+7.29%
30 Hari$ +0.1403643020+16.18%
60 Hari$ +0.3601830407+41.51%
90 Hari$ +0.2254562664916061+35.11%

Apakah itu SolForge Fusion (SFG)

SolForge Fusion is a fast-paced, easy-to-learn, and highly strategic card battler that will resonate with fans of games like Magic: The Gathering and Hearthstone. The game offers robust single-player and PvP modes where players use uniquely generated card fusions to outmaneuver their adversaries. Crafted by world-class designers—Richard Garfield, the creator of Magic: The Gathering, and Justin Gary, the mind behind Ascension Deckbuilding Game—SolForge Fusion is fully playable and built to deliver a compelling experience for all players.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

SolForge Fusion (SFG) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

SolForge Fusion Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SolForge Fusion (SFG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SolForge Fusion (SFG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SolForge Fusion.

Semak SolForge Fusion ramalan harga sekarang!

SFG kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik SolForge Fusion (SFG)

Memahami tokenomik SolForge Fusion (SFG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SFG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SolForge Fusion (SFG)

Berapakah nilai SolForge Fusion (SFG) hari ini?
Harga langsung SFG dalam USD ialah 0.867631 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SFG ke USD?
Harga semasa SFG ke USD ialah $ 0.867631. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SolForge Fusion?
Had pasaran untuk SFG ialah $ 5.97M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SFG?
Bekalan edaran SFG ialah 6.89M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SFG?
SFG mencapai harga ATH sebanyak 3.45 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SFG?
SFG melihat harga ATL sebanyak 0.212965 USD.
Berapakah jumlah dagangan SFG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SFGialah -- USD.
Adakah SFG akan naik lebih tinggi tahun ini?
SFG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SFGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:12:39 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.