SolGoat (SOLGOAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.16447$ 0.16447 $ 0.16447 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +18.18% Perubahan Harga (7D) +18.18%

SolGoat (SOLGOAT) harga masa nyata ialah $0.00116698. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOLGOAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOLGOAT sepanjang masa ialah $ 0.16447, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOLGOAT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +18.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SolGoat (SOLGOAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 116.69K$ 116.69K $ 116.69K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 116.69K$ 116.69K $ 116.69K Bekalan Peredaran 99.99M 99.99M 99.99M Jumlah Bekalan 99,991,897.960688 99,991,897.960688 99,991,897.960688

Had Pasaran semasa SolGoat ialah $ 116.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLGOAT ialah 99.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99991897.960688. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 116.69K.