SOLHolder Harga Hari Ini

Harga langsung SOLHolder (SOLHOLDER) hari ini ialah $ 0.00000773, dengan 0.47% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SOLHOLDER kepada USD penukaran adalah $ 0.00000773 setiap SOLHOLDER.

SOLHolder kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,724.67, dengan bekalan edaran sebanyak 999.01M SOLHOLDER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SOLHOLDER didagangkan antara $ 0.00000769 (rendah) dan $ 0.00000782 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00008874, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000757.

Dalam prestasi jangka pendek, SOLHOLDER dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -18.38% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

SOLHolder (SOLHOLDER) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa SOLHolder ialah $ 7.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLHOLDER ialah 999.01M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999012902.478684. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.72K.