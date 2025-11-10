Solid Harga Hari Ini

Harga langsung Solid (SOLID) hari ini ialah $ 0.985683, dengan 2.04% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SOLID kepada USD penukaran adalah $ 0.985683 setiap SOLID.

Solid kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 64,377, dengan bekalan edaran sebanyak 65.02K SOLID. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SOLID didagangkan antara $ 0.952056 (rendah) dan $ 0.990068 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.096, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.342748.

Dalam prestasi jangka pendek, SOLID dipindahkan -0.37% dalam sejam terakhir dan -1.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Solid (SOLID) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Solid ialah $ 64.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLID ialah 65.02K, dengan jumlah bekalan sebanyak 65023.038682. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 64.38K.