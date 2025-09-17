Solidly (SOLID) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0254883 $ 0.0254883 $ 0.0254883 24J Rendah $ 0.02931216 $ 0.02931216 $ 0.02931216 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0254883$ 0.0254883 $ 0.0254883 24J Tinggi $ 0.02931216$ 0.02931216 $ 0.02931216 Sepanjang Masa $ 7.38$ 7.38 $ 7.38 Harga Terendah $ 0.01431547$ 0.01431547 $ 0.01431547 Perubahan Harga (1J) +0.27% Perubahan Harga (1D) +13.57% Perubahan Harga (7D) +31.92% Perubahan Harga (7D) +31.92%

Solidly (SOLID) harga masa nyata ialah $0.02922134. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOLID didagangkan antara $ 0.0254883 rendah dan $ 0.02931216 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOLID sepanjang masa ialah $ 7.38, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01431547.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOLID telah berubah sebanyak +0.27% sejak sejam yang lalu, +13.57% dalam 24 jam dan +31.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solidly (SOLID) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 375.95K$ 375.95K $ 375.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M Bekalan Peredaran 12.87M 12.87M 12.87M Jumlah Bekalan 90,128,612.5329651 90,128,612.5329651 90,128,612.5329651

Had Pasaran semasa Solidly ialah $ 375.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLID ialah 12.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 90128612.5329651. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.63M.