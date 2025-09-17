Lagi Mengenai SOLID

Solidly Logo

Solidly Harga (SOLID)

Tidak tersenarai

1 SOLID ke USD Harga Langsung:

$0.02922134
$0.02922134$0.02922134
+13.50%1D
USD
Solidly (SOLID) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:04:57 (UTC+8)

Solidly (SOLID) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0254883
$ 0.0254883$ 0.0254883
24J Rendah
$ 0.02931216
$ 0.02931216$ 0.02931216
24J Tinggi

$ 0.0254883
$ 0.0254883$ 0.0254883

$ 0.02931216
$ 0.02931216$ 0.02931216

$ 7.38
$ 7.38$ 7.38

$ 0.01431547
$ 0.01431547$ 0.01431547

+0.27%

+13.57%

+31.92%

+31.92%

Solidly (SOLID) harga masa nyata ialah $0.02922134. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOLID didagangkan antara $ 0.0254883 rendah dan $ 0.02931216 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOLID sepanjang masa ialah $ 7.38, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01431547.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOLID telah berubah sebanyak +0.27% sejak sejam yang lalu, +13.57% dalam 24 jam dan +31.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solidly (SOLID) Maklumat Pasaran

$ 375.95K
$ 375.95K$ 375.95K

--
----

$ 2.63M
$ 2.63M$ 2.63M

12.87M
12.87M 12.87M

90,128,612.5329651
90,128,612.5329651 90,128,612.5329651

Had Pasaran semasa Solidly ialah $ 375.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLID ialah 12.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 90128612.5329651. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.63M.

Solidly (SOLID) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Solidly kepada USD adalah $ +0.00349241.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Solidly kepada USD adalah $ +0.0040447740.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Solidly kepada USD adalah $ -0.0070368113.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Solidly kepada USD adalah $ -0.01986375328622871.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00349241+13.57%
30 Hari$ +0.0040447740+13.84%
60 Hari$ -0.0070368113-24.08%
90 Hari$ -0.01986375328622871-40.46%

Apakah itu Solidly (SOLID)

Originally launched in February 2022 by DeFi Pioneer Andre Cronje and re-launched on 31st December 2022 by a small group of industry veterans, Solidly aims to become the most capital-efficient DEX in the DeFi landscape by taking the essence of Uniswap and Curve, wrapping into a clever 3,3-inspired incentive layer.

Solidly (SOLID) Sumber

Laman Web Rasmi

Solidly Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Solidly (SOLID) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Solidly (SOLID) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Solidly.

Semak Solidly ramalan harga sekarang!

SOLID kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Solidly (SOLID)

Memahami tokenomik Solidly (SOLID) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SOLID dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Solidly (SOLID)

Berapakah nilai Solidly (SOLID) hari ini?
Harga langsung SOLID dalam USD ialah 0.02922134 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SOLID ke USD?
Harga semasa SOLID ke USD ialah $ 0.02922134. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Solidly?
Had pasaran untuk SOLID ialah $ 375.95K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SOLID?
Bekalan edaran SOLID ialah 12.87M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SOLID?
SOLID mencapai harga ATH sebanyak 7.38 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SOLID?
SOLID melihat harga ATL sebanyak 0.01431547 USD.
Berapakah jumlah dagangan SOLID?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SOLIDialah -- USD.
Adakah SOLID akan naik lebih tinggi tahun ini?
SOLID mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SOLIDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:04:57 (UTC+8)

Penafian

