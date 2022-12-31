Tokenomik Solidly (SOLID)

Tokenomik Solidly (SOLID)

Lihat cerapan utama tentang Solidly (SOLID), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Solidly (SOLID) Maklumat

Originally launched in February 2022 by DeFi Pioneer Andre Cronje and re-launched on 31st December 2022 by a small group of industry veterans, Solidly aims to become the most capital-efficient DEX in the DeFi landscape by taking the essence of Uniswap and Curve, wrapping into a clever 3,3-inspired incentive layer.

Laman Web Rasmi:
https://solidly.com

Solidly (SOLID) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Solidly (SOLID), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 452.67K
Jumlah Bekalan:
$ 90.19M
Bekalan Edaran:
$ 12.90M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.16M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 7.38
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01431547
Harga Semasa:
$ 0.03508343
Tokenomik Solidly (SOLID): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Solidly (SOLID) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SOLID yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SOLID yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SOLID, terokai SOLID harga langsung token!

SOLID Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SOLID? Halaman ramalan harga SOLID kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

