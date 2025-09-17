Solify100 (S100) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00222386$ 0.00222386 $ 0.00222386 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.05% Perubahan Harga (1D) +2.29% Perubahan Harga (7D) +8.02% Perubahan Harga (7D) +8.02%

Solify100 (S100) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, S100 didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi S100 sepanjang masa ialah $ 0.00222386, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, S100 telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, +2.29% dalam 24 jam dan +8.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solify100 (S100) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 897.22K$ 897.22K $ 897.22K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 897.22K$ 897.22K $ 897.22K Bekalan Peredaran 983.44M 983.44M 983.44M Jumlah Bekalan 983,438,393.249478 983,438,393.249478 983,438,393.249478

Had Pasaran semasa Solify100 ialah $ 897.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran S100 ialah 983.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 983438393.249478. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 897.22K.