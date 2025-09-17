Lagi Mengenai SOLJAKEY

soljakey Logo

soljakey Harga (SOLJAKEY)

Tidak tersenarai

1 SOLJAKEY ke USD Harga Langsung:

$0.423718
$0.423718$0.423718
-2.00%1D
USD
soljakey (SOLJAKEY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:33:26 (UTC+8)

soljakey (SOLJAKEY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.423645
24J Rendah
$ 0.432795
24J Tinggi

$ 0.423645
$ 0.432795
$ 1.91
$ 0.403911
+0.01%

-2.08%

+1.26%

+1.26%

soljakey (SOLJAKEY) harga masa nyata ialah $0.423718. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOLJAKEY didagangkan antara $ 0.423645 rendah dan $ 0.432795 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOLJAKEY sepanjang masa ialah $ 1.91, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.403911.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOLJAKEY telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -2.08% dalam 24 jam dan +1.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

soljakey (SOLJAKEY) Maklumat Pasaran

$ 42.27K
--
$ 42.27K
99.77K
99,768.223576
Had Pasaran semasa soljakey ialah $ 42.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLJAKEY ialah 99.77K, dengan jumlah bekalan sebanyak 99768.223576. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 42.27K.

soljakey (SOLJAKEY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga soljakey kepada USD adalah $ -0.0090319181447968.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga soljakey kepada USD adalah $ -0.0946276697.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga soljakey kepada USD adalah $ -0.1620401866.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga soljakey kepada USD adalah $ -1.306199101832909.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0090319181447968-2.08%
30 Hari$ -0.0946276697-22.33%
60 Hari$ -0.1620401866-38.24%
90 Hari$ -1.306199101832909-75.50%

Apakah itu soljakey (SOLJAKEY)

Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for Soljakey, a very well-known influencer in the crypto space.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

soljakey (SOLJAKEY) Sumber

Laman Web Rasmi

soljakey Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai soljakey (SOLJAKEY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset soljakey (SOLJAKEY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk soljakey.

Semak soljakey ramalan harga sekarang!

SOLJAKEY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik soljakey (SOLJAKEY)

Memahami tokenomik soljakey (SOLJAKEY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SOLJAKEY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai soljakey (SOLJAKEY)

Berapakah nilai soljakey (SOLJAKEY) hari ini?
Harga langsung SOLJAKEY dalam USD ialah 0.423718 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SOLJAKEY ke USD?
Harga semasa SOLJAKEY ke USD ialah $ 0.423718. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran soljakey?
Had pasaran untuk SOLJAKEY ialah $ 42.27K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SOLJAKEY?
Bekalan edaran SOLJAKEY ialah 99.77K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SOLJAKEY?
SOLJAKEY mencapai harga ATH sebanyak 1.91 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SOLJAKEY?
SOLJAKEY melihat harga ATL sebanyak 0.403911 USD.
Berapakah jumlah dagangan SOLJAKEY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SOLJAKEYialah -- USD.
Adakah SOLJAKEY akan naik lebih tinggi tahun ini?
SOLJAKEY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SOLJAKEYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:33:26 (UTC+8)

soljakey (SOLJAKEY) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.