soljakey (SOLJAKEY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.423645 $ 0.423645 $ 0.423645 24J Rendah $ 0.432795 $ 0.432795 $ 0.432795 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.423645$ 0.423645 $ 0.423645 24J Tinggi $ 0.432795$ 0.432795 $ 0.432795 Sepanjang Masa $ 1.91$ 1.91 $ 1.91 Harga Terendah $ 0.403911$ 0.403911 $ 0.403911 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) -2.08% Perubahan Harga (7D) +1.26% Perubahan Harga (7D) +1.26%

soljakey (SOLJAKEY) harga masa nyata ialah $0.423718. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOLJAKEY didagangkan antara $ 0.423645 rendah dan $ 0.432795 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOLJAKEY sepanjang masa ialah $ 1.91, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.403911.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOLJAKEY telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -2.08% dalam 24 jam dan +1.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

soljakey (SOLJAKEY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 42.27K$ 42.27K $ 42.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 42.27K$ 42.27K $ 42.27K Bekalan Peredaran 99.77K 99.77K 99.77K Jumlah Bekalan 99,768.223576 99,768.223576 99,768.223576

Had Pasaran semasa soljakey ialah $ 42.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLJAKEY ialah 99.77K, dengan jumlah bekalan sebanyak 99768.223576. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 42.27K.