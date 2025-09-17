Lagi Mengenai SOLJAR

SolJar Logo

SolJar Harga (SOLJAR)

Tidak tersenarai

1 SOLJAR ke USD Harga Langsung:

--
----
-17.40%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
SolJar (SOLJAR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:36:20 (UTC+8)

SolJar (SOLJAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.75%

-17.42%

-44.71%

-44.71%

SolJar (SOLJAR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOLJAR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOLJAR sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOLJAR telah berubah sebanyak -0.75% sejak sejam yang lalu, -17.42% dalam 24 jam dan -44.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SolJar (SOLJAR) Maklumat Pasaran

$ 40.76K
$ 40.76K$ 40.76K

--
----

$ 40.76K
$ 40.76K$ 40.76K

999.80M
999.80M 999.80M

999,796,983.735606
999,796,983.735606 999,796,983.735606

Had Pasaran semasa SolJar ialah $ 40.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLJAR ialah 999.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999796983.735606. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.76K.

SolJar (SOLJAR) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga SolJar kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga SolJar kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga SolJar kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga SolJar kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-17.42%
30 Hari$ 0+54.07%
60 Hari$ 0+43.87%
90 Hari$ 0--

Apakah itu SolJar (SOLJAR)

Soljar is a non-custodial, spam-free payment platform built on Solana. It allows individuals, freelancers, and businesses to receive stablecoins (USDC, USDT) and SOL directly into on-chain vaults without intermediaries. No KYC. No middlemen. No unnecessary tokens. Users can create vaults or jars, share payment links, and receive funds instantly. Each vault is a smart contract account (PDA) optimized for stablecoin usage, clean, secure, and purpose-built for modern crypto payments.

SolJar (SOLJAR) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

SolJar Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SolJar (SOLJAR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SolJar (SOLJAR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SolJar.

Semak SolJar ramalan harga sekarang!

SOLJAR kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik SolJar (SOLJAR)

Memahami tokenomik SolJar (SOLJAR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SOLJAR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SolJar (SOLJAR)

Berapakah nilai SolJar (SOLJAR) hari ini?
Harga langsung SOLJAR dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SOLJAR ke USD?
Harga semasa SOLJAR ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SolJar?
Had pasaran untuk SOLJAR ialah $ 40.76K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SOLJAR?
Bekalan edaran SOLJAR ialah 999.80M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SOLJAR?
SOLJAR mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SOLJAR?
SOLJAR melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan SOLJAR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SOLJARialah -- USD.
Adakah SOLJAR akan naik lebih tinggi tahun ini?
SOLJAR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SOLJARramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:36:20 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.