SOLLE Harga Hari Ini

Harga langsung SOLLE (SOLLE) hari ini ialah --, dengan 11.13% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SOLLE kepada USD penukaran adalah -- setiap SOLLE.

SOLLE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 129,429, dengan bekalan edaran sebanyak 999.89M SOLLE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SOLLE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00136426, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SOLLE dipindahkan +0.52% dalam sejam terakhir dan -35.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

SOLLE (SOLLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 129.43K$ 129.43K $ 129.43K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 129.43K$ 129.43K $ 129.43K Bekalan Peredaran 999.89M 999.89M 999.89M Jumlah Bekalan 999,893,498.215283 999,893,498.215283 999,893,498.215283

Had Pasaran semasa SOLLE ialah $ 129.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLLE ialah 999.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999893498.215283. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 129.43K.