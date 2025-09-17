SolMail (MAIL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00168636 $ 0.00168636 $ 0.00168636 24J Rendah $ 0.0018228 $ 0.0018228 $ 0.0018228 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00168636$ 0.00168636 $ 0.00168636 24J Tinggi $ 0.0018228$ 0.0018228 $ 0.0018228 Sepanjang Masa $ 0.07829$ 0.07829 $ 0.07829 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.13% Perubahan Harga (1D) +5.56% Perubahan Harga (7D) -9.21% Perubahan Harga (7D) -9.21%

SolMail (MAIL) harga masa nyata ialah $0.0017871. Sepanjang 24 jam yang lalu, MAIL didagangkan antara $ 0.00168636 rendah dan $ 0.0018228 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MAIL sepanjang masa ialah $ 0.07829, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MAIL telah berubah sebanyak -1.13% sejak sejam yang lalu, +5.56% dalam 24 jam dan -9.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SolMail (MAIL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Jumlah Bekalan 999,990,027.0 999,990,027.0 999,990,027.0

Had Pasaran semasa SolMail ialah $ 1.79M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MAIL ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999990027.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.79M.