Solmax (SOLMAX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.094622 $ 0.094622 $ 0.094622 24J Rendah $ 0.108979 $ 0.108979 $ 0.108979 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.094622$ 0.094622 $ 0.094622 24J Tinggi $ 0.108979$ 0.108979 $ 0.108979 Sepanjang Masa $ 9.66$ 9.66 $ 9.66 Harga Terendah $ 0.03384117$ 0.03384117 $ 0.03384117 Perubahan Harga (1J) +0.87% Perubahan Harga (1D) +1.27% Perubahan Harga (7D) -18.00% Perubahan Harga (7D) -18.00%

Solmax (SOLMAX) harga masa nyata ialah $0.096582. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOLMAX didagangkan antara $ 0.094622 rendah dan $ 0.108979 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOLMAX sepanjang masa ialah $ 9.66, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03384117.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOLMAX telah berubah sebanyak +0.87% sejak sejam yang lalu, +1.27% dalam 24 jam dan -18.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solmax (SOLMAX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.88K$ 28.88K $ 28.88K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.88K$ 28.88K $ 28.88K Bekalan Peredaran 299.55K 299.55K 299.55K Jumlah Bekalan 299,551.844727 299,551.844727 299,551.844727

Had Pasaran semasa Solmax ialah $ 28.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLMAX ialah 299.55K, dengan jumlah bekalan sebanyak 299551.844727. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.88K.