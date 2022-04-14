Tokenomik Solmax (SOLMAX)

Tokenomik Solmax (SOLMAX)

Lihat cerapan utama tentang Solmax (SOLMAX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Solmax (SOLMAX) Maklumat

Our Mission At $SOLMAX, we are committed to spearheading the introduction of the premier Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. Leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, our goal is to provide users with a smooth and gratifying experience in generating passive income by holding $SOLMAX. Through inventive approaches and community-driven governance, we aspire to reshape the decentralized finance landscape, unlocking fresh possibilities and propelling the widespread adoption of Solana.

Laman Web Rasmi:
https://solmax.pro/

Solmax (SOLMAX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Solmax (SOLMAX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 18.08K
$ 18.08K$ 18.08K
Jumlah Bekalan:
$ 299.55K
$ 299.55K$ 299.55K
Bekalan Edaran:
$ 299.55K
$ 299.55K$ 299.55K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 18.08K
$ 18.08K$ 18.08K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 9.66
$ 9.66$ 9.66
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.03384117
$ 0.03384117$ 0.03384117
Harga Semasa:
$ 0.060362
$ 0.060362$ 0.060362

Tokenomik Solmax (SOLMAX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Solmax (SOLMAX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SOLMAX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SOLMAX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SOLMAX, terokai SOLMAX harga langsung token!

SOLMAX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SOLMAX? Halaman ramalan harga SOLMAX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.