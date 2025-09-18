SolMev (SN116) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 2,398.72 $ 2,398.72 $ 2,398.72 24J Rendah $ 2,398.72 $ 2,398.72 $ 2,398.72 24J Tinggi 24J Rendah $ 2,398.72$ 2,398.72 $ 2,398.72 24J Tinggi $ 2,398.72$ 2,398.72 $ 2,398.72 Sepanjang Masa $ 2,435.32$ 2,435.32 $ 2,435.32 Harga Terendah $ 742.83$ 742.83 $ 742.83 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) 0.00% Perubahan Harga (7D) -- Perubahan Harga (7D) --

SolMev (SN116) harga masa nyata ialah $2,398.72. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN116 didagangkan antara $ 2,398.72 rendah dan $ 2,398.72 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN116 sepanjang masa ialah $ 2,435.32, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 742.83.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN116 telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -- dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SolMev (SN116) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 25.36M$ 25.36M $ 25.36M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.36M$ 25.36M $ 25.36M Bekalan Peredaran 10.57K 10.57K 10.57K Jumlah Bekalan 10,572.345325176 10,572.345325176 10,572.345325176

Had Pasaran semasa SolMev ialah $ 25.36M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN116 ialah 10.57K, dengan jumlah bekalan sebanyak 10572.345325176. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.36M.