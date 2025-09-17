Solnic (SOLNIC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00521559 $ 0.00521559 $ 0.00521559 24J Rendah $ 0.00554465 $ 0.00554465 $ 0.00554465 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00521559$ 0.00521559 $ 0.00521559 24J Tinggi $ 0.00554465$ 0.00554465 $ 0.00554465 Sepanjang Masa $ 0.01108836$ 0.01108836 $ 0.01108836 Harga Terendah $ 0.00290478$ 0.00290478 $ 0.00290478 Perubahan Harga (1J) -0.37% Perubahan Harga (1D) +3.75% Perubahan Harga (7D) +10.99% Perubahan Harga (7D) +10.99%

Solnic (SOLNIC) harga masa nyata ialah $0.00549437. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOLNIC didagangkan antara $ 0.00521559 rendah dan $ 0.00554465 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOLNIC sepanjang masa ialah $ 0.01108836, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00290478.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOLNIC telah berubah sebanyak -0.37% sejak sejam yang lalu, +3.75% dalam 24 jam dan +10.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solnic (SOLNIC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.17M$ 5.17M $ 5.17M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.17M$ 5.17M $ 5.17M Bekalan Peredaran 939.87M 939.87M 939.87M Jumlah Bekalan 939,869,395.740701 939,869,395.740701 939,869,395.740701

Had Pasaran semasa Solnic ialah $ 5.17M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLNIC ialah 939.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 939869395.740701. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.17M.