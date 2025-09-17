Solomon USDv (USDV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24J Rendah $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24J Tinggi $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Sepanjang Masa $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Harga Terendah $ 0.998914$ 0.998914 $ 0.998914 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.00% Perubahan Harga (7D) -0.00% Perubahan Harga (7D) -0.00%

Solomon USDv (USDV) harga masa nyata ialah $1. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDV didagangkan antara $ 1.0 rendah dan $ 1.0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDV sepanjang masa ialah $ 1.11, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.998914.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDV telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.00% dalam 24 jam dan -0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solomon USDv (USDV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Bekalan Peredaran 1.40M 1.40M 1.40M Jumlah Bekalan 1,401,502.04430636 1,401,502.04430636 1,401,502.04430636

Had Pasaran semasa Solomon USDv ialah $ 1.40M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDV ialah 1.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1401502.04430636. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.40M.