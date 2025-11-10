Solotto Harga Hari Ini

Harga langsung Solotto (LOTTO) hari ini ialah $ 0.00012638, dengan 0.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LOTTO kepada USD penukaran adalah $ 0.00012638 setiap LOTTO.

Solotto kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 112,224, dengan bekalan edaran sebanyak 892.89M LOTTO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LOTTO didagangkan antara $ 0.00012142 (rendah) dan $ 0.00013052 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00041251, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000732.

Dalam prestasi jangka pendek, LOTTO dipindahkan +4.05% dalam sejam terakhir dan -5.37% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Solotto (LOTTO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 112.22K$ 112.22K $ 112.22K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 119.39K$ 119.39K $ 119.39K Bekalan Peredaran 892.89M 892.89M 892.89M Jumlah Bekalan 949,894,456.678828 949,894,456.678828 949,894,456.678828

Had Pasaran semasa Solotto ialah $ 112.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LOTTO ialah 892.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 949894456.678828. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 119.39K.