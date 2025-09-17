Solpaca (SOLPAC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.10% Perubahan Harga (1D) +0.24% Perubahan Harga (7D) +9.62% Perubahan Harga (7D) +9.62%

Solpaca (SOLPAC) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOLPAC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOLPAC sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOLPAC telah berubah sebanyak +0.10% sejak sejam yang lalu, +0.24% dalam 24 jam dan +9.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solpaca (SOLPAC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 34.47K$ 34.47K $ 34.47K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 34.47K$ 34.47K $ 34.47K Bekalan Peredaran 69,000.00T 69,000.00T 69,000.00T Jumlah Bekalan 6.9e+16 6.9e+16 6.9e+16

Had Pasaran semasa Solpaca ialah $ 34.47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLPAC ialah 69,000.00T, dengan jumlah bekalan sebanyak 6.9e+16. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.47K.