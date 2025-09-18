SolPages (SOLP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00000683 $ 0.00000683 $ 0.00000683 24J Rendah $ 0.00000701 $ 0.00000701 $ 0.00000701 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00000683$ 0.00000683 $ 0.00000683 24J Tinggi $ 0.00000701$ 0.00000701 $ 0.00000701 Sepanjang Masa $ 0.00059462$ 0.00059462 $ 0.00059462 Harga Terendah $ 0.00000368$ 0.00000368 $ 0.00000368 Perubahan Harga (1J) -0.51% Perubahan Harga (1D) -2.63% Perubahan Harga (7D) +13.87% Perubahan Harga (7D) +13.87%

SolPages (SOLP) harga masa nyata ialah $0.00000682. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOLP didagangkan antara $ 0.00000683 rendah dan $ 0.00000701 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOLP sepanjang masa ialah $ 0.00059462, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000368.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOLP telah berubah sebanyak -0.51% sejak sejam yang lalu, -2.63% dalam 24 jam dan +13.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SolPages (SOLP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.24K$ 6.24K $ 6.24K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.24K$ 6.24K $ 6.24K Bekalan Peredaran 914.26M 914.26M 914.26M Jumlah Bekalan 914,260,328.996571 914,260,328.996571 914,260,328.996571

Had Pasaran semasa SolPages ialah $ 6.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLP ialah 914.26M, dengan jumlah bekalan sebanyak 914260328.996571. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.24K.