SOLPUMP Harga Hari Ini

Harga langsung SOLPUMP (SOLPUMP) hari ini ialah $ 0.01744852, dengan 5.38% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SOLPUMP kepada USD penukaran adalah $ 0.01744852 setiap SOLPUMP.

SOLPUMP kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,575,788, dengan bekalan edaran sebanyak 90.31M SOLPUMP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SOLPUMP didagangkan antara $ 0.01649266 (rendah) dan $ 0.01786039 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02417307, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00712638.

Dalam prestasi jangka pendek, SOLPUMP dipindahkan -1.15% dalam sejam terakhir dan +15.01% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

SOLPUMP (SOLPUMP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.30M$ 3.30M $ 3.30M Bekalan Peredaran 90.31M 90.31M 90.31M Jumlah Bekalan 189,192,990.092575 189,192,990.092575 189,192,990.092575

Had Pasaran semasa SOLPUMP ialah $ 1.58M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLPUMP ialah 90.31M, dengan jumlah bekalan sebanyak 189192990.092575. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.30M.