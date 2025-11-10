Tokenomik SOLPUMP (SOLPUMP)

Tokenomik SOLPUMP (SOLPUMP)

Lihat cerapan utama tentang SOLPUMP (SOLPUMP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:19:11 (UTC+8)
SOLPUMP (SOLPUMP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SOLPUMP (SOLPUMP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.67M
$ 1.67M
Jumlah Bekalan:
$ 188.62M
$ 188.62M
Bekalan Edaran:
$ 89.74M
$ 89.74M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.51M
$ 3.51M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02417307
$ 0.02417307
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00712638
$ 0.00712638
Harga Semasa:
$ 0.01847216
$ 0.01847216

SOLPUMP (SOLPUMP) Maklumat

Solpump.com is a fully on-chain solana casino with direct wallet connections, no KYC, instant deposits & withdraws and original solana based games. $SOLPUMP is solpump.com's official token.

  • 20% of site profit will go to buy and burn mechanisms. Buy and Burn will happen at the end of each day

  • 50% of the token will be airdropped to users based on their wager so far.

  • 40% of the token will be airdropped to users based on future wager.

  • 10% of the token will remain with the SolPump team to fund continued development and marketing.

Laman Web Rasmi:
https://solpump.com
Kertas putih:
https://solpump.com/coin/whitepaper

Tokenomik SOLPUMP (SOLPUMP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SOLPUMP (SOLPUMP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SOLPUMP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SOLPUMP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SOLPUMP, terokai SOLPUMP harga langsung token!

SOLPUMP Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SOLPUMP? Halaman ramalan harga SOLPUMP kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

