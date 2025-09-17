Solrise Finance (SLRS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) +15.37% Perubahan Harga (7D) +17.97% Perubahan Harga (7D) +17.97%

Solrise Finance (SLRS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SLRS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SLRS sepanjang masa ialah $ 1.11, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SLRS telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +15.37% dalam 24 jam dan +17.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solrise Finance (SLRS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 94.65K$ 94.65K $ 94.65K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 602.45K$ 602.45K $ 602.45K Bekalan Peredaran 157.12M 157.12M 157.12M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Solrise Finance ialah $ 94.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SLRS ialah 157.12M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 602.45K.