SOLTAN Harga Hari Ini

Harga langsung SOLTAN (SOLTAN) hari ini ialah --, dengan 20.18% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SOLTAN kepada USD penukaran adalah -- setiap SOLTAN.

SOLTAN kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 88,782, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B SOLTAN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SOLTAN didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SOLTAN dipindahkan +2.00% dalam sejam terakhir dan -33.14% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

SOLTAN (SOLTAN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 88.78K$ 88.78K $ 88.78K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 88.78K$ 88.78K $ 88.78K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa SOLTAN ialah $ 88.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLTAN ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 88.78K.