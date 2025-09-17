Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 114,427 $ 114,427 $ 114,427 24J Rendah $ 116,963 $ 116,963 $ 116,963 24J Tinggi 24J Rendah $ 114,427$ 114,427 $ 114,427 24J Tinggi $ 116,963$ 116,963 $ 116,963 Sepanjang Masa $ 123,975$ 123,975 $ 123,975 Harga Terendah $ 49,058$ 49,058 $ 49,058 Perubahan Harga (1J) -0.17% Perubahan Harga (1D) +1.35% Perubahan Harga (7D) +5.23% Perubahan Harga (7D) +5.23%

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) harga masa nyata ialah $116,531. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOLVBTC didagangkan antara $ 114,427 rendah dan $ 116,963 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOLVBTC sepanjang masa ialah $ 123,975, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 49,058.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOLVBTC telah berubah sebanyak -0.17% sejak sejam yang lalu, +1.35% dalam 24 jam dan +5.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.19B$ 1.19B $ 1.19B Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.19B$ 1.19B $ 1.19B Bekalan Peredaran 10.21K 10.21K 10.21K Jumlah Bekalan 10,207.27760115496 10,207.27760115496 10,207.27760115496

Had Pasaran semasa Solv Protocol BTC ialah $ 1.19B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLVBTC ialah 10.21K, dengan jumlah bekalan sebanyak 10207.27760115496. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.19B.