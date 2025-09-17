Lagi Mengenai SOLVBTC

1 SOLVBTC ke USD Harga Langsung:

$116,577
+1.30%1D
Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:03:24 (UTC+8)

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 114,427
24J Rendah
$ 116,963
24J Tinggi

$ 114,427
$ 116,963
$ 123,975
$ 49,058
-0.17%

+1.35%

+5.23%

+5.23%

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) harga masa nyata ialah $116,531. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOLVBTC didagangkan antara $ 114,427 rendah dan $ 116,963 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOLVBTC sepanjang masa ialah $ 123,975, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 49,058.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOLVBTC telah berubah sebanyak -0.17% sejak sejam yang lalu, +1.35% dalam 24 jam dan +5.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Maklumat Pasaran

$ 1.19B
--
$ 1.19B
10.21K
10,207.27760115496
Had Pasaran semasa Solv Protocol BTC ialah $ 1.19B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLVBTC ialah 10.21K, dengan jumlah bekalan sebanyak 10207.27760115496. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.19B.

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Solv Protocol BTC kepada USD adalah $ +1,554.24.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Solv Protocol BTC kepada USD adalah $ -201.8200389000.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Solv Protocol BTC kepada USD adalah $ -1,441.8497161000.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Solv Protocol BTC kepada USD adalah $ +12,067.6598752335.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +1,554.24+1.35%
30 Hari$ -201.8200389000-0.17%
60 Hari$ -1,441.8497161000-1.23%
90 Hari$ +12,067.6598752335+11.55%

Apakah itu Solv Protocol BTC (SOLVBTC)

SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation.

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Solv Protocol BTC (SOLVBTC)

Berapakah nilai Solv Protocol BTC (SOLVBTC) hari ini?
Harga langsung SOLVBTC dalam USD ialah 116,531 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SOLVBTC ke USD?
Harga semasa SOLVBTC ke USD ialah $ 116,531. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Solv Protocol BTC?
Had pasaran untuk SOLVBTC ialah $ 1.19B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SOLVBTC?
Bekalan edaran SOLVBTC ialah 10.21K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SOLVBTC?
SOLVBTC mencapai harga ATH sebanyak 123,975 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SOLVBTC?
SOLVBTC melihat harga ATL sebanyak 49,058 USD.
Berapakah jumlah dagangan SOLVBTC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SOLVBTCialah -- USD.
Adakah SOLVBTC akan naik lebih tinggi tahun ini?
SOLVBTC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SOLVBTCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.