Tokenomik Solv Protocol BTC (SOLVBTC)

Lihat cerapan utama tentang Solv Protocol BTC (SOLVBTC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Maklumat

SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation.

Laman Web Rasmi:
https://app.solv.finance/solvbtc
Kertas putih:
https://docs.solv.finance/solv-documentation

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Solv Protocol BTC (SOLVBTC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.17B
$ 1.17B
Jumlah Bekalan:
$ 9.99K
$ 9.99K
Bekalan Edaran:
$ 9.99K
$ 9.99K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.17B
$ 1.17B
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 123,975
$ 123,975
Terendah Sepanjang Masa:
$ 49,058
$ 49,058
Harga Semasa:
$ 117,389
$ 117,389

Tokenomik Solv Protocol BTC (SOLVBTC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Solv Protocol BTC (SOLVBTC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SOLVBTC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SOLVBTC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SOLVBTC, terokai SOLVBTC harga langsung token!

SOLVBTC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SOLVBTC? Halaman ramalan harga SOLVBTC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

