Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 120,168 $ 120,168 $ 120,168 24J Rendah $ 123,662 $ 123,662 $ 123,662 24J Tinggi 24J Rendah $ 120,168$ 120,168 $ 120,168 24J Tinggi $ 123,662$ 123,662 $ 123,662 Sepanjang Masa $ 130,885$ 130,885 $ 130,885 Harga Terendah $ 72,207$ 72,207 $ 72,207 Perubahan Harga (1J) +0.36% Perubahan Harga (1D) +0.91% Perubahan Harga (7D) +5.00% Perubahan Harga (7D) +5.00%

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) harga masa nyata ialah $123,111. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOLVBTC.JUP didagangkan antara $ 120,168 rendah dan $ 123,662 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOLVBTC.JUP sepanjang masa ialah $ 130,885, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 72,207.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOLVBTC.JUP telah berubah sebanyak +0.36% sejak sejam yang lalu, +0.91% dalam 24 jam dan +5.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 62.58M$ 62.58M $ 62.58M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 62.58M$ 62.58M $ 62.58M Bekalan Peredaran 508.48 508.48 508.48 Jumlah Bekalan 508.4777332497828 508.4777332497828 508.4777332497828

Had Pasaran semasa Solv Protocol SolvBTC Jupiter ialah $ 62.58M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLVBTC.JUP ialah 508.48, dengan jumlah bekalan sebanyak 508.4777332497828. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 62.58M.