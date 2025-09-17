Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 113,358 $ 113,358 $ 113,358 24J Rendah $ 116,460 $ 116,460 $ 116,460 24J Tinggi 24J Rendah $ 113,358$ 113,358 $ 113,358 24J Tinggi $ 116,460$ 116,460 $ 116,460 Sepanjang Masa $ 175,368$ 175,368 $ 175,368 Harga Terendah $ 11,402.13$ 11,402.13 $ 11,402.13 Perubahan Harga (1J) +0.28% Perubahan Harga (1D) +0.10% Perubahan Harga (7D) +4.17% Perubahan Harga (7D) +4.17%

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) harga masa nyata ialah $115,002. Sepanjang 24 jam yang lalu, XSOLVBTC didagangkan antara $ 113,358 rendah dan $ 116,460 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XSOLVBTC sepanjang masa ialah $ 175,368, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 11,402.13.

Dari segi prestasi jangka pendek, XSOLVBTC telah berubah sebanyak +0.28% sejak sejam yang lalu, +0.10% dalam 24 jam dan +4.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 421.50M$ 421.50M $ 421.50M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 421.50M$ 421.50M $ 421.50M Bekalan Peredaran 3.67K 3.67K 3.67K Jumlah Bekalan 3,665.057180300859 3,665.057180300859 3,665.057180300859

Had Pasaran semasa Solv Protocol Staked BTC ialah $ 421.50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XSOLVBTC ialah 3.67K, dengan jumlah bekalan sebanyak 3665.057180300859. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 421.50M.